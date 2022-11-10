Уроки пришлось отменить Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Челябинске 10 ноября эвакуировали школы №22 и №41. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. Детей не стали держать на улице возле зданий: уроки отменили, а учеников отпустили по домам.

В ГУ МВД Челябинской области пока не комментируют причины и обстоятельства эвакуаций.

Напомним, массовая эвакуация прошла в Челябинске в конце июля. Тогда причиной стали сообщения о минировании.

Волна эвакуаций школ прокатилась по городу также в январе этого года.

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