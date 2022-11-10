«Мигрировавшие не собираются отменять праздник»: на Новый год челябинцы стали арендовать жилье в Алматы в 2,5 раза больше

Никто не хочет отказываться от праздника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По всей России упал спрос на аренду жилья для новогодних праздников. В ноябре этого года он на 20% меньше, чем в 2021. Зато почти в 2,5 раза повысился интерес к домам и квартирам в Алматы.

− Нас удивил всплеск интереса к жилью на Новый год в Алматы – рост почти в 2,5 раза! Подозреваю, что мигрировавшие в Казахстан россияне не собираются отменять для себя праздник и ищут варианты, где и как его отметить, – рассказал «ФедералПресс» директор челябинского портала по аренде жилья «Квартирка» Сергей Ведерников.

Но основной спрос все же локальный. Больше половины челябинцев хотят встретить Новый год в родном регионе. Правда, не в квартире, а в загородном доме или на курорте. В этом году у южноуральцев популярны «Банное», «Абзаково» и «Солнечная долина». Еще часть челябинцев планирует улететь на праздники в Сочи.

Многих интересует, как относятся к русским в Казахстане. Недавно там побывал наш корреспондент и рассказал, как изменилось отношение жителей к приезжим россиянам.

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