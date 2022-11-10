Психологи будут работать с онкобольными и их родственниками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины откроют кабинет психологической помощи. Специалисты будут работать с онкобольными и их родственниками. Первых пациентов там примут уже 17 ноября.

− Мы очень рады, что именно в нашем центре появляется такой важный и нужный для пациентов кабинет помощи. На Южном Урале нет подобных кабинетов при государственных учреждениях, − рассказал главный врач Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Дмитрий Ростовцев.

Онкопсихологи будут работать с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:30. Попасть на 40-минутные консультации смогут сами пациенты больницы и их родственники.

Проект «Кабинет доверия» запускает центр социального психологического сопровождения онкологических пациентов и членов их семей «Жить дальше».

− Благодаря запуску проекта у врачей онкоцентра появляется возможность направлять пациентов за психологической помощью напрямую − практически в соседний кабинет. Это значительно повышает вероятность того, что человек обратится и получит необходимую поддержку, а его психическое и физическое состояние изменится к лучшему, − объяснила директор «Жить дальше» Александра Симонова.

Психологи будут не только консультировать, но и рассказывать о бесплатных группах поддержки и горячих линиях.

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