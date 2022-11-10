В Челябинске будут судить воспитательницу насильно кормившую ребенка

Детсадовцу досталось от воспитательницы за нежелание есть
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
В Челябинске 45-летнюю воспитательницу детского сада будут судить за ненадлежащее исполнение обязанностей и жестокое обращение с ребенком. Пострадал трехлетний малыш.
Мальчик сидел во время обеда за столом, но есть не хотел. Воспитательница решила заставить ребенка.
— Используя физическую силу, взяв его руку с ложкой, обвиняемая стала принудительно кормить ребенка, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Не добившись особого успеха, женщина дала малышу пощечину.
За такое специфическое понимание педагогики воспитательнице теперь грозит лишение свободы на срок до 3 лет или штраф до 100 тыс. рублей. Кроме того, суд может запретить женщине работать с детьми на срок до 5 лет.
Ранее в Челябинской области двух пятилетних воспитанниц детсада заставили чистить унитазы.
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