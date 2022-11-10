Экскурсия на «Высоте»: делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России познакомились с производством труб

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Делегация Парламентского Собрания Союза Беларуси и России посетила ЧТПЗ. После совещания в правительстве Челябинской области, гости для ознакомления с промышленным производством региона отправились за завод.

Перед началом экскурсии участникам делегации раздали каски, белоснежные халаты и специальные гарнитуры, через которые можно хорошо слышать экскурсовода, ведь в цехах бывает довольно шумно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гостям рассказали, что 239 — это высота географической точки, где построен цех, над уровнем моря. Во время экскурсии шло изготовление труб диаметром 508 мм. Парламентарии смогли воочию увидеть весь процесс выпуска труб большого диаметра и побывали в самом сердце цеха — диспетчерской, являющимся «командным пунктом» производства.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После «Высоты» гости отправились на предприятие «Этерно», основная продукция которого — штампосварные детали трубопроводов и оборудования для металлургических производств. Больше всего участники делегации интересовались численностью сотрудников и условиями труда.

После экскурсии гости отправились на благотворительный вечер «Добрый сердца». В этот раз вырученные средства помогут трем детям, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. У девочки Ани без операции очень высок риск полной потери зрения, а Полине требуется сложная реабилитация. Третий ребенок — из Ясиноватой, подшефного для Челябинской области города. Максим в детстве получил сильный ожог рук и ему тоже требуется операция.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сколько собрали денег, и какую песню исполнила на благотворительном вечере супруга губернатора Ирина Текслер — в нашем материале.

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