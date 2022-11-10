В Челябинской области подвели итоги национальной предпринимательской премии «Бизнес–Успех»

Фото: "Мой бизнес"

7 победителей регионального этапа национальной предпринимательской премии «Бизнес – Успех» представят Челябинскую область на всероссийском уровне. Оператором мероприятия выступил центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области и ЧОО «Опора России».

Национальная премия «Бизнес-Успех» – совместный федеральный проект Агентства стратегических инициатив, «ОПОРЫ РОССИИ», Корпорации МСП и Общественной Палаты РФ, направленный на развитие малого бизнеса в регионах России. Цель мероприятия – усовершенствовать имидж предпринимателя, популяризировать предпринимательство и укрепить малый и средний бизнес в качестве одной из основ экономики России. Премия проводится на протяжении 11 лет.

В этом году национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» проходила в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни». Программа мероприятия включала в себя фотовыставку «Бизнес в объективе», тематические сессии, мастер-классы и круглые столы, защиту проектов и пленарную сессию, в рамках которой заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк вместе с президентом «ОПОРЫ РОССИИ» Александром Калининым обсудили аспекты взаимодействия правительства, деловых объединений и бизнеса в регионе.

«Этот трёхсторонний диалог лёг в основу многих принятых мер в регионе. И сегодня мы с уверенностью можем сказать, что приложенные усилия дали свой результат. Малый и средний бизнес Челябинской области продолжает активно развиваться: на сегодня в регионе действует более 130 тысяч предпринимателей, у которых заняты почти 400 тыс. человек. Правительство Челябинской области, в свою очередь, постоянно оказывает содействие развитию малого и среднего предпринимательства: в регионе действуют налоговые преференции, финансовые и нефинансовые меры поддержки», –отметил Иван Куцевляк.

Завершилось мероприятие торжественным награждением. Предприниматели Челябинской области получили символические «Золотые домкраты» и шанс побороться за победу в финале проекта в Москве.

«100 заявок на участие, 19 номинантов и 7 победителей – с такими результатами мы завершаем региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Поражает и вызывает уважение то, насколько наши предприниматели могут подстраиваться под существующие реалии, находить выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, брать волю в кулак и идти дальше», – комментирует Наталья Лугачева, министр экономического развития Челябинской области.

Победителями 136-го регионального этапа премии «Бизнес-Успех» в Челябинске стали:

- Анна Мецлер (Производство полуфабрикатов «Счастье», г. Челябинск) победила в номинации «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» (Генеральный спонсор – ПСБ Банк).

- Игорь Панасюк (Компания «ПСО-Проджект», г. Челябинск) победил в номинации «Лучший производственный проект» (Генеральный спонсор – ПСБ Банк).

- Олеся Тихонова (Авиапроект «Крылья Советов», г. Челябинск) победила в номинации «Лучший женский проект».

- Анастасия Стародубцева (Компания «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ», г. Челябинск) победила в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг».

- Дмитрий Андреев (Компания «Инновации детям», г. Челябинск) победил в номинации «Лучший технологический проект».

- Евгений Чепурин (Компания «РУСХАМОН», г. Магнитогорск) победил в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» (спонсор номинации – Россельхозбанк).

- «Народным предпринимателем» стала Светлана Гармс (ГК ИП Гармс С.А., г. Кыштым).

«Для меня это не первая премия: в 2019 году я стала финалисткой Национальной премии «Немалый бизнес». С тех пор многое изменилось в моей компании, мы выросли и победа в сегодняшнем мероприятии важная и значимая для моей компании. Бизнес-премия – это особая атмосфера, это возможность показать себя, рассказать о своем бизнесе, посмотреть на него с другой стороны, познакомиться с интересными людьми, зарядиться их энергией. Это, без сомнений, очень важно для меня. Будем готовиться к достойной защите нашего региона в Москве», – комментирует Анастасия Стародубцева, финалистка регионального этапа премии.

В качестве подарков победители конкурса получили сертификат на годовой доступ к образовательной онлайн-платформе Synergy.Online, бизнес-литературу от издательства «Альпина Паблишер», сертификаты на участие в акселерационной программе. Один из победителей выиграл обучение Mini MBA в Университете «Синергия».

Финал премии пройдет в марте 2023 года.