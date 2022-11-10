Стоимость билетов 15 тысяч рублей: в 2023 году из Челябинска можно будет улететь в Нижневартовск

Улететь можно будет несколько раз в неделю.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Со 2 января 2023 года из Челябинска в Нижневартовск и обратно можно будет улететь на самолете без пересадок. Полеты между городами возобновятся в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя регионами.
Из Челябинска в Нижневартовск можно будет улететь в четверг и воскресенье в 21.55. А обратно по понедельникам и пятницам в 00.30.
− Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Embraer-170. В пути путешественники проведут 1 час 50 минут. Стоимость билетов составляет 15 100 рублей (тариф «туда-обратно» без багажа), − сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.
Пока улететь в Нижневартовск можно только с пересадками.
С 30 октября аэропорт Челябинска перешел на зимнее расписание. С нового года введут рейсы в Нижневартовск, Тюмень и Уфу. А также возобновят в Волгоград и Красноярск.
Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых авиарейсов из Челябинской области на 2023 год. Полеты будут осуществлять пять авиакомпаний по 22 маршрутам.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».
Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.