Стоимость билетов 15 тысяч рублей: в 2023 году из Челябинска можно будет улететь в Нижневартовск

Улететь можно будет несколько раз в неделю. Фото: Андрей АБРАМОВ

Со 2 января 2023 года из Челябинска в Нижневартовск и обратно можно будет улететь на самолете без пересадок. Полеты между городами возобновятся в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя регионами.

Из Челябинска в Нижневартовск можно будет улететь в четверг и воскресенье в 21.55. А обратно по понедельникам и пятницам в 00.30.

− Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Embraer-170. В пути путешественники проведут 1 час 50 минут. Стоимость билетов составляет 15 100 рублей (тариф «туда-обратно» без багажа), − сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Пока улететь в Нижневартовск можно только с пересадками.

С 30 октября аэропорт Челябинска перешел на зимнее расписание. С нового года введут рейсы в Нижневартовск, Тюмень и Уфу. А также возобновят в Волгоград и Красноярск.

Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых авиарейсов из Челябинской области на 2023 год. Полеты будут осуществлять пять авиакомпаний по 22 маршрутам.

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