«Отреагировали на вызов времени»: в Челябинске обсудили проблему укрепления национального единства

Участники съезда из других областей выступали по видеосвязи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Укрепление общероссийской гражданской идентичности – важный в условиях санкций и внешнего давления вопрос для выживания страны – обсуждали сегодня на XI съезде национально-культурных объединений Южного Урала. Пленарное заседание в конгресс-отеле «Малахит» открыл вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин:

– Все мы понимаем, что сейчас для эффективной работы сейчас требуются новые подходы и свежие решения. На этом пути у нас уже есть достижения. Социально-ориентированные некоммерческие организации очень быстро отреагировали на вызов времени и подстроились под актуальные задачи. Прежде всего, это работа с вынужденными переселенцами.

Традиционный съезд – хороший повод рассказать об узах дружбы и доверия между народами. В нашем регионе, где живут более 100 национальностей, сохраняется межконфессиональный мир и согласие, подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Еремин:

– Южный Урал всегда развивался как многонациональный регион благодаря слаженной работе органов власти, традиционных конфессий и общественных организаций. В это непростое время важно консолидировать российское общество, чтобы отстоять право России на свободное развитие как большой многонациональной страны. Уверен, что и нынешней съезд внесет весомый вклад в расширение межкультурного диалога.

Особую значимость форуму в этом году придает участие братской республики Беларусь. Национальность человека — то, что в глубине, за сердцем, подчеркнул председатель Комиссии парламентского собрания России и Беларуси по информационной политике Геннадий Давыдько:

– И как здорово, что мы разные. Надо внюхиваться в аромат друг друга, всматриваться в прекрасные очертания и перенимать что-то хорошее. Я очень рад, что в Челябинской области появилось и белорусское объединение. Его руководитель говорит, что нас – белорусов – здесь мало. Ну что ж, размножайтесь здесь побольше, – подшутил, обращаясь к землякам белорусский партнер, и добавил, что братский народ приветствует межнациональные браки.

Геннадий Давыдько добавил немного юмора в серьезную тему Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Один из главных ударов враги наносят не военным или экономическим путем. В первую очередь – это морально-нравственный цивилизационный удар, подчеркнул Давыдько. Этот съезд – очень своевременен. Как Россия и Белоруссия могут победить в информационной войне, обсуждали вчера и на заседании Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и связи.

А сегодня об актуальности укрепления духовного единства говорили и представители двух традиционных конфессий Южного Урала – митрополит Челябинский и Миасский Алексий и муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев.

Весь день работали четыре секции, где обсудили культурный код России, межкультурную коммуникацию, профилактику терроризма и национальной дискриминации, а также способы вовлечения некоммерческих организаций в реализацию национальной политики.

В следующем году конкурс станет международным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кроме того, сегодня состоялся торжественный прием победителей VI всероссийской школы-конкурса «Портрет твоего края». На третий год своего существования конкурс объединил уже 56 регионов. Челябинская область стала лидером по числу лучших работ – 49 южноуральских школьников удостоились именных дипломов.

Участники съезда из других областей выступали по видеосвязи Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– В этом году охват – 200 тысяч ребят. Это не разовая акция, это большой процесс, где дети вместе с наставниками и преподавателями учатся любить свою Родину, – отметила инициатор конкурса сенатор Маргарита Павлова. Нас долго и упорно учили не любить свою страну, обесценивать места, где мы живем и всегда говорили, что лучше уехать подальше, и там будет хорошо. Но прекрасное – рядом. Там, где мы родились.

На следующий год конкурс планируют сделать международным – участвовавшие в награждении представители республики Беларусь вдохновились идей и выразили желание сотрудничать.

Геннадий Давыдько намерен и дальше сотрудничать с Челябинской областью Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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