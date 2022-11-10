В Челябинской области открыли горячую линию для семей мобилизованных по вопросам недвижимости

Горячая линия будет работать по будним дням Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В управлении Росреестра по Челябинской области с 10 ноября начала работать горячая линия для родственников мобилизованных. Бесплатные консультации начали оказывать по телефону 8(351)237-33-14. — Предполагается, что горячая линия для южноуральцев будет действовать на постоянной основе, а звонки приниматься на протяжении всего рабочего дня, — уточнили в пресс-службе управления.

С понедельника по четверг на звонки станут отвечать с 8:30 до 17:30, а по пятницам с 8:30 до 16:15.

Семьям мобилизованных готовы подсказать, как оформить недвижимость в собственность, как провести сделки купли-продажи или дарения по доверенности. Также специалисты Росреестра помогут советом с оформлением прав на землю или жилье, процедурой банкротства и другими вопросами.

Напомним, в Челябинской области специальный день для приема мобилизованных выделили судебные приставы.

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