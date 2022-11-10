Михаил Чукин покинул пост ректора МГТУ им. Носова. Кто вместо него?

Дмитрий Терентьев сам окончил МГТУ в 2000 году. Фото: Министерство образования

Исполняющим обязанности ректора МГТУ им. Г.И. Носова назначен Дмитрий Терентьев. Информацию об этом сообщили в министерстве образования. Он заменит предыдущего ректора, Михаила Чукина, который оставил должность собственному желанию.

Для Дмитрия Терентьева МГТУ — родной вуз. Он окончил его в 2000 году по специальности металлургические машины и оборудование, а через три года выпустился с аспирантуры. После этого стал работать преподавателем, его общий научно-педагогический стаж составляет 22 года. Последняя должность, на которой он трудился, — проректор по образовательной деятельности.

Напомним, предыдущий ректор Михаил Чукин работал на своем посту с 25 декабря 2017 года.

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