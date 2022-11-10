«Трактор» во Владивостоке с «сухим» счетом уступил «Адмиралу»

«Трактор» во Владивостоке уступил «Адмиралу» — 0:3. 12 ноября повторная игра.

Первый матч дальневосточной серии завершился не в пользу «Трактора». Сегодня, 10 ноября черно-белые сыграли во Владивостоке с местным «Адмиралом». За три периода «Трактор» так и не смог поразить ворота хозяев. Зато «Адмирал», забросив по шайбе в каждом из отрезков матча, выиграл с «сухим» счетом 3:0.

12 ноября «Трактор» во Владивостоке проведет повторный матч с «Адмиралом». А 14 и 16 ноября в Хабаровске сыграет с местным «Амуром».

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