В Еманжелинске руководителей коммунальной компании отправили в колонию за хищение 50 млн рублей

Один из фигурантов дела будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еманжелинский городской суд вынес приговор учредителю и двум бывшим директорам коммунальной компании «Уралсервис» за особо крупное мошенничество с использованием служебного положения. Они похитили 50 млн рублей у ресурсоснабжающих организаций. Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Обвиняемые в период с 2017 по 2019 год собирали платежи с населения за тепло и горячую воду. При этом поставщикам ресурсов они предоставляли ложные сведения об отсутствии денег, необходимых для оплаты по договорным обязательствам.

Всего за два года злоумышленникам удалось собрать 50 млн рублей, предназначенных ресурсоснабжающим организациям. Деньги они перевели на сторонние счета и распорядились по собственному усмотрению.

За совершенное преступление учредителю коммунальной компании назначили 8 лет колонии строгого режима, остальным – 2,5 года колонии общего режима. Кроме того, всем подсудимым запретили заниматься бизнесом в сфере ЖКХ сроками от двух до трех лет.

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