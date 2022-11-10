Футбольную арену в Челябинске начнут строить в октябре 2023 года

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинске официально объявлено о начале строительства футбольной арены по Университетской набережной. Концессионерами этого проекта выступили Уральская горно-металлургическая компания и Челябинский цинковый завод. Соглашение министр спорта региона Александр Гриб и гендиректор ЧЦЗ Павел Избрехт подписали в присутствии губернатора Алексея Текслера. Строительство арены с крытым футбольным полем планируется начать в октябре 2024 года и закончить в 2025 году.

- Таких объектов в нашей стране не существует, - раскрыл подробности Алексей Текслер. - Речь идет об универсальном спортивном манеже с полноценным футбольным полем и инфраструктурой для проведения тренировок и соревнований по лёгкой атлетике. Можно будет заниматься круглогодично и проводить соревнования любого уровня.

Итоговая в стоимость всего проекта пока не называется. Известно, что 60% от суммы вложит Цинковый завод. Ещё 40 уже заложено в областном бюджете.

Проект футбольного манежа с открытым полем презентовали губернатору в апреле прошлого года. Общая площадь застройки составит почти 25 тысяч квадратных метров. Размер крытого поля - 105 на 68 метров. Также на манеже разместят беговые дорожки, прыжковый сектор, для толкания ядра и метания диска.

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