Губернатор Челябинской области обсудил вопросы информационного сотрудничества с представителями Беларуси

Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с членами Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и связи Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Одной из тем стало освещение совместной работы через информационные механизмы Союзного государства.

— В нынешней обстановке особенно необходимо показывать всеми доступными способами, что развитие наших стран и Союзного государства развивается с каждым днем. Предлагаю рассмотреть возможность взаимных публикаций, трансляции информационных роликов, создания новостных сюжетов о Белоруссии и Челябинской области, — отметил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что из-за агрессивной информационной политики недружественных стран сейчас как никогда важно создавать единое информационное пространство России и Беларуси.

Председатель Комиссии, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Геннадий Давыдько сообщил губернаторах об основных целях, которые они ставят перед собой. Одной из них является создание медиахолдинга с единым управлением и всеми средствами технологического вещания.

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