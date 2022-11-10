Районный прокурор из Челябинска получил высокий пост в ЛНР

До работы в Тракторозаводском районе Алексей Вахрушев возглавлял прокуратуру Озерска Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Бывший прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев занял высокопоставленный пост в новом российском регионе. Он стал заместителем исполняющего обязанности прокурора Луганской народной республики (ЛНР). Приказ о его назначении подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Информация о Алексее Вахрушеве уже опубликована на сайте прокуратуры ЛНР. Он был представлен коллективу надзорного ведомства 8 ноября.

Алексей Вахрушев в органах прокуратуры служит более 16 лет. Он начинал свою карьеру с помощника прокурора Снежинска, вскоре стал старшим помощником. Затем занял пост заместителя прокурора Верхнего Уфалея, далее - заместителя прокурора Каслей. В 2016 году Вахрушев возглавил прокуратуру Озерска. В прошлом году он перевелся в Тракторозаводский район Челябинска.

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