Текслер отправил в отставку замминистра строительства Челябинской области Антона Астахова

Астахов проработал в министерстве семь лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Антона Астахова. Документ об этом в четверг, 10 ноября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Чиновник покидает свой пост по собственной инициативе. Последний рабочий день у него значится 18 ноября.

Бывший губернатор Борис Дубровский назначил Антона Астахова на пост замминистра в 2015 году. В 2017 году он также стал отвечать за финансово-экономическое управление министерства.

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