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НовостиПолитика10 ноября 2022 14:49

Текслер отправил в отставку замминистра строительства Челябинской области Антона Астахова

Чиновник покидает пост по своей инициативе
Ян Стоев
Ян Стоев
Астахов проработал в министерстве семь лет

Астахов проработал в министерстве семь лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Антона Астахова. Документ об этом в четверг, 10 ноября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Чиновник покидает свой пост по собственной инициативе. Последний рабочий день у него значится 18 ноября.

Бывший губернатор Борис Дубровский назначил Антона Астахова на пост замминистра в 2015 году. В 2017 году он также стал отвечать за финансово-экономическое управление министерства.

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