Россельхознадор нашел нарушения в работе контактного зоопарка в челябинском ТРК

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям
В Челябинске выявили нарушения в работе контактного зоопарка, который находится в торгово-развлекательном комплексе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора.
Предприниматель проходил проверку для получения лицензии. Но в отведенных под зоопарк помещениях у него не соблюдались требования по безопасности животных и посетителей. Также отсутствовал изолятор, не контролировались гидрохимические показатели аквариумов для рыб и рептилий.
Специалисты Россельхознадзора контактный зоопарк закрывать не стали. Предпринимателю дали возможность устранить нарушения. После этого его ждет новая проверка.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru