Россельхознадор нашел нарушения в работе контактного зоопарка в челябинском ТРК

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

В Челябинске выявили нарушения в работе контактного зоопарка, который находится в торгово-развлекательном комплексе. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора.

Предприниматель проходил проверку для получения лицензии. Но в отведенных под зоопарк помещениях у него не соблюдались требования по безопасности животных и посетителей. Также отсутствовал изолятор, не контролировались гидрохимические показатели аквариумов для рыб и рептилий.

Специалисты Россельхознадзора контактный зоопарк закрывать не стали. Предпринимателю дали возможность устранить нарушения. После этого его ждет новая проверка.

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