«Челбаскет» в двух матчах в Челябинске уверенно переиграл казанский «РФП-Университет спорта». Фото: БК «Челбаскет»

«Челбаскет» на своей площадке 9 и 10 ноября встречался с новичком Высшей лиги чемпионата страны казанским «РФП-Университет спорта». В первом матче «Победная стая» одержала уверенную победу — 94:62, во втором - челябинцы также владели подавляющим преимуществом, и выиграли с уже разгромным счетом — 107:57.

Другой южноуральский клуб, выступающий в Высшей лиге - магнитогорский «Металлург» на своей площадке дважды сыграл с «Чебоксарскими ястребами». В первом матче Магнитка выиграла — 102:93, но во втором, к сожалению, не смогла «зацепиться» за победу - 69:76. Теперь команды поменяются соперниками и проведут еще по два домашних матча - в ближайшие воскресенье и понедельник (13 и 14 ноября).

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