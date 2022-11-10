Книга челябинского учителя-блогера из TikTok попала в шорт-лист просветительской премии «Знание»

На аккаунт Петра Земскова подписались почти 950 тысяч человек

Книга челябинского тик-токера и учителя Петра Земскова вошла в шорт-лист просветительской премии «Знание». Всего на конкурс было подано более шести тысяч заявок из 86 регионов России.

«Математика с Петром Земсковым» поборется за первое место в номинации за лучшую просветительскую книгу. Ей составят конкуренцию три литературных произведения: «Неизвестное Солнце. Чудеса. Факты. Загадки. Расследование» от Елены Киричек и Ивана Панченко, «Обязательный комплекс. Нейропсихологические сказки и задания. Отважный Дракоша» авторов Софьи и Тамары Арзуманян, а также «Ценность Ваших Данных» Сергея Кузнецова, Александра Константинова и Николая Скворцова.

В книге челябинского учителя описана методика изучения математических законов при помощи фокусов и трюков. Она построена так, чтобы у ребенка появился интерес к этой науке. Автор с помощью загадок и головоломок заставляет читателя взглянуть на математику под совершенно иным углом.

Петр Земсков стал звездой TikTok в январе прошлого года. Он выкладывал минутные ролики о том, как легко решать задачки для ОГЭ. Аккаунт математика стремительно начал набирать подписчиков, и на сегодняшний день там уже почти 950 тыс. человек. Правда, сейчас TikTok ввел ограничения на публикацию роликов, поэтому активность там немножко спала. Мы спросили у Петра Земскова, чем он планирует заниматься теперь, и где смотреть новые ролики.

СПРАВКА

Премия Российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ, а также других выдающихся людей и проектов из разных областей, осуществляющих просветительскую деятельность.

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