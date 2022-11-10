У челябинского отеля появится 8-этажная пристройка с бассейном

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Рядом с отелем «Маркштадт» в центре Челябинска появится восьмиэтажная пристройка с бассейном. Проект одобрили на публичных слушаниях в Доме архитектора.
— Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства по улице Маркса, 131 в Центральном районе города Челябинска Обществу с ограниченной ответственностью «Кронос Инвест», — указано в документах на сайте мэрии.
Здание на восемь этажей с бассейном должно появиться на месте автопарковки, которая расположена во внутреннем дворе гостиницы «Маркштадт».
Ранее в Челябинске выставили на продажу недостроенный отель с подземной парковкой за 3,9 млн рублей. Объект со степенью готовности в 10% находится на пересечении улиц Косарева и Братьев Кашириных. Его пытались продать на аукционе за 302,7 млн рублей, но покупателей не нашлось и цену пришлось существенно снизить.
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