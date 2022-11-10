В Челябинской области сгорел деревянный дом с пристройками

Сейчас огонь потушен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Миассе сгорел деревянный дом с надворными постройками. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Челябинской области, огонь успел распространиться и на другие здания.

— Силы Миасского пожарно-спасательного гарнизона работали на тушении пожара по улице Малоильменская. Горел одноэтажный деревянный дом и надворные постройки. Огонь перекинулся на двухэтажный кирпичный дом, расположенный на этой же территории, — объяснили в ведомстве.

Двухэтажный дом, а также другие рядом стоящие здания, на которые распростанился огонь, не сгорели — пожарным удалось возгорание. Сейчас специалистами устанавливаются причины пожара.

Ранее туристы из Башкортостана, которых две недели назад спасли в Челябинской области, решили поблагодарить спасателей и полицейских из Кыштыма, а также диспетчеров службы 112.

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