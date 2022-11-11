В Киеве переименовали улицы, связанные с Челябинской области

Об изменениях объявил мэр Виталий Кличко. Фото: Оскар Янсонс

Власти Киева переименовали 11 улиц из-за связи названий с Россией. Как уточнил мэр города Виталий Кличко, новые названия получили Челябинская и Магнитогорская улицы.

— Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании переименовали еще 11 улиц. Их названия связаны с Россией и советским прошлым, — пишет Кличко в своем Telegram-канале.

Так, бывшей Челябинской улице присвоили имя Пантелеймона Кулиша, поэтом, редактором и прозаиком из Черниговской губернии. Магнитогорская назвали в честь Якова Гнездовского — американо-украинского художника.

Кстати, с 10 ноября в управлении Росреестра по Челябинской области начала работать горячая линия для родственников мобилизованных. Бесплатные консультации начали оказывать по телефону 8(351)237-33-14.

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