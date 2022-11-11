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НовостиОбщество10 ноября 2022 22:25

В Челябинске продают редкую книгу о боксе за миллион рублей

Причина высокой цены — малый тираж издания
Андрей МОСКВИЧЕВ
Книгу, при этом, можно найти в открытом доступе в интернете

Книгу, при этом, можно найти в открытом доступе в интернете

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске выставили на продажу раритетную книгу о боксе. Как указано в объявлении на сайте «Авито», продавец просит за пособие один миллион рублей.

— Книге «Техника — основа мастерства в боксе» 65 лет. Она очень редкая — всего 30 тысяч экземпляров, — указано в тексте объявления.

Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

Интересно то, что книга «Техника — основа мастерства в боксе» не особенно и редкая. Ее не только продолжают стабильно переиздвать, но и также ее можно найти в свободном доступе в интернете.

Ранее в Челябинске выставили на продажу счастливую елку за пять миллионов рублей. Соответствующее объявление за небольшое искусственное дерево появилось на сайте «Авито».

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