В Челябинске продают редкую книгу о боксе за миллион рублей

Книгу, при этом, можно найти в открытом доступе в интернете
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске выставили на продажу раритетную книгу о боксе. Как указано в объявлении на сайте «Авито», продавец просит за пособие один миллион рублей.
— Книге «Техника — основа мастерства в боксе» 65 лет. Она очень редкая — всего 30 тысяч экземпляров, — указано в тексте объявления.
Фото: «Авито»
Интересно то, что книга «Техника — основа мастерства в боксе» не особенно и редкая. Ее не только продолжают стабильно переиздвать, но и также ее можно найти в свободном доступе в интернете.
Ранее в Челябинске выставили на продажу счастливую елку за пять миллионов рублей. Соответствующее объявление за небольшое искусственное дерево появилось на сайте «Авито».
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