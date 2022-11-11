В выходные в Челябинскую область придет сильный ветер

Также ожидается мокрый снег и дождь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области на выходных ожидается сильный ветер и мокрый снег. Об этом стало известно из прогноза регионального гидрометцентра.

— 12 и 13 ноября в Челябинской области ожидается юго-западный ветер скоростью от 6 до 11 метров в секунду. В дневное время местами могут быть порывы до 15 метров, — указано в прогнозе.

Кроме того, все выходные в Челябинской области ожидается облачная погода. Ожидается сильный мокрый снег, местами с дождем.

Ранее КП-Челябинск выяснили у синоптиков какой погода будет в Челябинск во второй половине ноября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru