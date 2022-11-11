Губернатор Челябинской области принял участие в награждении южноуральских полицейских

Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области

В Челябинской области прошло торжественное празднование Дня сотрудников органов внутренних дел России. Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, мероприятие посетил губернатор Алексей Текслер и спикер областного заксобрания Александр Лазарев.

— Ваша работа требует мужества, твердости характера и предельной самоотдачи. Вы боретесь с преступностью, нередко рискуя жизнью. Мы чтим память тех, кто пожертвовал собой. Сейчас в обществе особенно высок запрос на стабильность, справедливость и безопасность. Люди рассчитывают на сотрудников полиции, зная, что они всегда придут на помощь, — говорит Текслер.

Южноуральских полицейских также поздравил генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков, возглавляющий региональное МВД. Так, более 110 сотрудников получили грамоты от министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Еще более тысячи полицейских получили региональные награды.

Ранее Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Антона Астахова. Документ об этом в четверг, 10 ноября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

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