Автомобилисты в шоке: в Челябинске снежную кашу с обочин скинули на дороги

Так выглядит дорога на улице Красная. Фото: читатель КП-Челябинск

Челябинцы жалуются на плохую уборку снега в центре города. Как пишут читатели КП-Челябинск, проблемы со снегом есть на улицах Красная, Труда и Комсомольском проспекте, а также у ТРК «Родник».

— По всему городу снег с обочин раскидали на проезжую часть. Сколько денег на вывозе сэкономили? Безопасность на дорогах от каши страдает. Само растает? — возмущаются челябинцы.

Как отметили читатели, дорожники раскидали снег с прилотковой части. Из-за этого специальные машины не смогут собрать снежную кашу.

При этом ситуация может ухудшится для водителей. Из-за перепадов ночных и дневных температур, на дорогах может появиться гололедица.

Напомним, что на выходных в Челябинской области ожидается сильный ветер и мокрый снег. Об этом стало известно из прогноза регионального гидрометцентра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru