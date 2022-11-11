Хотела получить подарок от банка: пенсионерку из Челябинской области обокрали мошенники в соцсети

Женщина знала о мошенниках, но все равно поверила в обман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области 76-летняя женщина стала жертвой интернет-мошенников. Жительница Коркинского района понадеялась получить деньги в подарок, но вместо этого лишилась сбережений

Женщине в соцсети прислали сообщение от имени ее знакомой. Мошенники написали, что отмечающий свой день рождения банк готов подарить клиентам по 4,5 тыс. рублей. Знакомая якобы уже получила подарок, а теперь хочет помочь пенсионерке тоже оформить выплату.

Жительница Коркинского района обрадовалась неожиданному доходу и потеряла бдительность. По просьбе собеседницы она прислала все данные обеих своих банковских карт. Пенсионерке стали приходить смс-ки с кодами и запросы на подтверждение операций из банка. Коды женщина пересылала «помощнице» (в действительности, аферисту), а на запросы отвечала согласием.

Через некоторое время банковскую карту пенсионерки и ее личный кабинет в интернет-банке заблокировали. Только тогда в душу женщины закралось подозрение. Она вернулась к переписке со знакомой, но обнаружила, что сообщения от «помощницы» уже удалены.

Со счетов женщины пропало 17 тыс. рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.

— В общении с полицейскими потерпевшая добавила, что из средств массовой информации ей было известно о случаях дистанционного мошенничества. Она знала, что нельзя никому называть данные свих банковских карт, однако поверила, что пользователь указанной страницы действительно ее знакомая, так как на аватаре пользователя было фото, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

В полиции сейчас пытаются найти обманувшего пенсионерку афериста. Возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Челябинской области 35-летняя женщина лишилась денег в попытке получить бонусы за пользование банковской картой.

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