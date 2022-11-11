«Шансов не было»: спасатели рассказали о выживших и погибших при падении грузовика в траншею с трубами в Златоусте

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Стали известны подробности с ДТП с грузовиком в Златоусте, в котором погибли двое молодых рабочих. MAN упал в траншею, где чинили трубы, днем 10 ноября.

Машина двигалась под гору, съехала с дороги и свалилась в выкопанную для ремонта яму, насмерть задавив двух человек. Водитель рассказал, что у грузовика отказали тормоза. По словам очевидцев, на участке, где произошла трагедия, уже не впервые грузовики не могут вовремя остановиться.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— Несколько человек из бригады, проводившей ремонтные работы, находились наверху траншеи и успели уклониться или отбежать в сторону от пролетающего большегруза, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. — У двух человек, производивших работы внизу, шанса не было. Ров длиной около 100 метров, шириной и глубиной 4 метра в месте работ наполнен трубами, металлоконструкциями среди которых укрыться или отойти в сторону от опасности невозможно.

Погибли рабочие 22 и 24 лет. Прибывшие на место происшествия спасатели спустились в траншею и подтвердили: помочь попавшим под тяжелую машину людям уже нельзя. Тела рабочих удалось извлечь из рва только с помощью спецтехники. Десятитонный грузовик для этого приподняли и подвинули в сторону.

— Для полного поднятия, загруженного MAN потребуется значительно больше времени. — уточнили спасатели.

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