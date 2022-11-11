Попался с тремя пистолетами в руках: в Челябинской области осудили торговца оружием

Фото: УФСБ по Челябинской области

Жителя Чесменского района признали виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Мужчину с поличным поймали сотрудники ФСБ весной этого года. Он в тот момент пытался продать пистолет Токарева и два сигнальных пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Заодно мужчина предлагал купить боеприпасы к оружию.

Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, преступника приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима.

Ранее в Челябинской области двух человек осудили за незаконную торговлю самодельными автоматами.

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