Попался с тремя пистолетами в руках: в Челябинской области осудили торговца оружием

Фото: УФСБ по Челябинской области
Жителя Чесменского района признали виновным в незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Мужчину с поличным поймали сотрудники ФСБ весной этого года. Он в тот момент пытался продать пистолет Токарева и два сигнальных пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. Заодно мужчина предлагал купить боеприпасы к оружию.
Как рассказали в пресс-службе регионального УФСБ, преступника приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима.
Ранее в Челябинской области двух человек осудили за незаконную торговлю самодельными автоматами.
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