На Урале создали первый металлургический «умный огнетушитель»

Фото: МГТУ

На коллективном стенде Магнитогорска — продукция и технологические возможностями Магнитогорского металлургического комбината и предприятий группы ПАО «ММК». В его рамках «РнД МГТУ» представляет созданный по заказу и при участии комбината автоматизированный интеллектуальный комплекс пенного пожаротушения для стана «2 500» горячей прокатки в ЛПЦ №4.

«Благодаря специалистам МГТУ им. Г. И. Носова был разработан специальный состав огнетушащего пенообразователя, для достижения пены нужной кратности пенообразователь расходуется в пропорции 3 к 97, где 3% это пенообразователь, 97% вода. Полученная пена полностью безопасна для людей, она не наносит ущерб оборудованию. Разработанные лафетные стволы позволяют регулировать длину и ширину струи, а благодаря комплексу видеоаналитики оператор может управлять тушением возгорания без остановки производства. Систему возможно использовать и без пенообразователя для промывки или очистки оборудования от загрязнений. Было разработано и установлено 10 лафетных стволов, а также 6 пеногенераторов и 15 оросителей на участке моталок», - рассказал Олег Тулупов, проректор по научной и инновационной работе МГТУ им. Г.И.Носова.

Проектная мощность насосной станции позволяет приступить к тушению в течение 10 минут после локализации очага возгорания. Производить тушение возможно с трех постов независимо друг от друга как отдельно на каждом участке, так и на всех участках одновременно. Также реализована система архивации видеозаписей.

Данная система применяется впервые на металлургических производствах РФ.

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