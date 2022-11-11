Свыше 20 тысяч человек подали заявки на участие в молодёжном предпринимательском конкурсе

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Завершилась регистрация на участие во Всероссийском конкурсе «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России». Заявки подали свыше 20 тысяч человек. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет с 85 регионов страны. Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в лице трека Росмолодёжь.Бизнес.

За 12 лет существования конкурса «Молодой предприниматель России» его лидерами становились сотни бизнесов, которые впоследствии масштабировались и тиражировались в других регионах. Только в прошлом году призёрами стали предприниматели из 43 субъектов страны. В этом году помимо традиционной лиги «Молодые предприниматели» появилась ещё и «Молодёжь с идеями», где участники могут представить свои проекты в четырёх направлениях предпринимательства: классическом, социальном, технологическом и креативном.

Стоит отметить, что в лиге молодых предпринимателей конкурсанты попробуют свои силы в номинациях: «Социальная польза», «Прорыв года», «Инновационно-технологическое предпринимательство», «Классическое предпринимательство», «Самозанятый», «Международный бизнес», «Медиабизнес», «Производство», «Агробизнес», «Креативный бизнес». В рамках «молодых предпринимателей» также определят победителя в трёх специальных категориях: лучший проект в сфере ESG-технологий, школьная лига и женский бизнес.

К участию в конкурсе в лигу «молодых предпринимателей» были приглашены индивидуальные предприниматели, учредители юридического лица, а также самозанятые. В «молодёжь с идеями» – школьники, студенты вузов и ссузов, проживающие на территории нашей страны и желающие открыть своё дело.

В этом году больше всего заявок от молодых предпринимателей поступило в номинацию «Классическое предпринимательство». На втором месте оказался «Креативный бизнес». Молодёжь с идеями предпочла классическое и социальное предпринимательство. Средний возраст участников лиги «молодые предприниматели» 33 года, а лиги «молодёжь с идеями» – 18 лет.

Среди проектов, которые подали заявки на участие в проекте, есть уже довольно известные в своих регионах. Дмитрий Пермяков из Ижевска – музыкант, композитор, участник шоу «Песни на ТНТ», «Голос». Он занимается музыкой с трёх лет и играет на четырёх инструментах. «В моём арсенале более тысячи написанных треков, а в 10 классе я записал свой первый альбом, – рассказал Дмитрий. – Есть совместные треки с Натальей Подольской, Митей Фоминым, Анной Седоковой, Lil Kate, с Кравцем». Также Дмитрий Пермяков создал свою собственную композиторскую студию для артистов первого эшелона, разработал свою авторскую методику преподавания фортепиано, которая получила название «Развитие музыкальности».

Александр Казаков – творческий предприниматель из Санкт-Петербурга. Он занимается обучением росписи, кастомизацией одежды в онлайн и офлайн-формате. У Александра за плечами более 20 лет опыта рисования, 7 лет проведения мастер-классов, два года из которых он обучает людей рисовать на одежде. Сейчас Александр помимо бизнеса увлёкся экологическим просвещением: создаёт эко арт-объекты из пластика, плёнки и бросового материала. Последним его достижением в 2022 году стала поездка и создание арт-объекта в рамках экологического форума «Экосистема» в Петропавловске-Камчатском.

Еще один участник конкурса – Алексей Ретунцев из Москвы. Начав учиться на химика-биотехнолога, он вернулся к музыке, которой увлекался с детства. «Сейчас я пишу песни для себя и других артистов, выступаю на лучших площадках страны. Стал участником ТВ проекта «Залетай в тренды», где в жюри сидят Мари Краймбрери, Джарахов и Миа Бойка. Часто приглашают на съемки, подкасты», – говорит артист.

С 16 ноября начнутся очные встречи участников в разных регионах. Эти мероприятия проводятся в качестве итогового отборочного этапа: до этого момента участники выполняли задания онлайн и получали знания о том, как правильно презентовать свою бизнес-идею. Очная встреча поможет применить все знания участников о ведении предпринимательской деятельности на практике (в рамках решения кейсов, участия в бизнес-игре), а также поможет познакомиться с передовым опытом бизнесменов страны.

Финал конкурса пройдёт в Москве 25 ноября на площадке Всероссийского фестиваля молодёжного предпринимательства «ТВОЁ ДЕЛО».

Для справки

Всероссийский конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» – это реальный шанс заявить о себе, получить поддержку для своего бизнеса и найти новых партнёров. Его ключевая цель – выявление и тиражирование успешных практик молодых предпринимателей, а также популяризация молодёжного предпринимательства.

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