Бассейн, детский центр и велодорожки хотят построить возле новой набережной Смолино в Челябинске

Фото: Егор ИВЛЕВ (слева), проект архитектурного бюро Wowhouse (справа)

В Челябинске состоялись публичные слушания по проекту застройки и благоустройства территории в Ленинском районе. Преобразовать собираются участок набережной озера Смолино до улицы Новороссийской.

Основную часть проекта разработали еще в 2020 году. Набережную планируют разделить на центральную зону, зоны активного и тихого отдыха.

Вдоль улицы Новороссийской хотят проложить велодорожки трехметровой ширины, а вдоль береговой линии Смолино —дорожки для катания шириной два метра.

Покрытие пешеходных тропинок хотят сделать из разных материалов: часть дорожек выложат брусчаткой, часть тротуарной плиткой, а местами появятся деревянные настилы.

В пояснительной записке к проекту говорится, что у набережной построят детский центр, спортивный центр с бассейном и магазин. Оборудуют детские и спортивные площадки, установят декоративные фонари, а также поставят торговые палатки.

Точные сроки благоустройства пока не установлены.

По итогам публичных слушаний проект рекомендовали к утверждению.

Предыдущий участок набережной Смолино благоустроили два года назад. Но минувшим летом челябинцы стали жаловаться на состояние зоны отдыха. Озеро заполонили густые заросли камыша.

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