В Челябинской области иномарка столкнулась с пожарной машиной, которая ехала с сиреной на вызов

Фото: ОГИБДД по Миассу
В Миассе вечером 10 ноября в аварию попали Toyota Corolla и пожарный «Урал».
Как рассказали в ГИБДД города, ДТП случилось в 19:15 на проспекте Автозаводцев. Машина экстренной службы с включенными сиреной и мигалкой выехала на красный свет. За рулем сидел 44-летний водитель. На светофоре произошло столкновение с иномаркой под управлением 30-летнего мужчины.
Водители обеих машин остались целы.
— В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, — уточнили в ГИБДД.
В полиции выясняют все обстоятельства аварии.
Добавим, приблизительно за 20 минут до аварии стало известно о пожаре в частном доме на улице Малоильменской в Миассе. По данным регионального ГУ МЧС, с огнем боролись 23 человека, 8 единиц техники. Окончательно потушить пожар удалось только после полуночи.
Ранее в Челябинской области столкнулись минивэн и грузовик, погибли два человека, пострадали еще пятеро.
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