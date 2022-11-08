В Челябинске набирают водителей на новые современные троллейбусы

Фото: t.me/chelyabushka

Для будущих челябинских троллейбусов не годятся водители из прошлого, поэтому «Синара» взяла на себя ещё и обучение персонала по управлению новых моделей. Как сообщает паблик «Челябушка», объявлен набор кандидатов на полугодовые курсы подготовки с заманчивой стипендией. Когда желающие закончат, подъедет первая партия с конвейера.

Учиться предстоит многому и привыкать тоже. ПО, автономность, комплекс активной безопасности и помощи, антиблокировка, круговой обзор, мультифункциональный руль и разные датчики, широкий дисплей, эргономичное кресло — практически космический корабль. Пока даже не верится, но «космические корабли» «Синара 6254» должны заменить изношенный троллейбусный парк южноуральской столицы.

— Будет ли «Синара» устраивать аналогичные курсы водителям в других российских городах не уточняется. У Челябинска в этом смысле привилегия, наши троллейбусы у компании в концессии, да и производство, кстати, развернут на ЧТПЗ, — добавляют авторы канала. — Впрочем, перспективы поставок туда, где реформируется транспортная сфера, обширные.