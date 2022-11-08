Челябинские депутаты предложили ввести в школах уроки начальной военной подготовки

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Минобороны России с одобрением отнеслось к инициативе о возрождении начальной военной подготовки в школах и ссузах. К работе планируется привлечь офицеров с боевым опытом, а уроков будет не менее чем на 140 часов. Об этом пишет канал о жизни региона «Челябушка». Предложение о возвращении этой дисциплины на фоне объявленной мобилизации выдвигал депутатский корпус, в том числе Владимир Павлов и Яна Лантратова из Госдумы от Челябинской области.

— Ну, а пока в федеральной плоскости решается вопрос о бесплатных курсах в школах, колледжах и техникумах, на Южном Урале частные инструкторы организовали для взрослых платное обучение обращению с оружием, тактической медицине, корректировке артиллерии, технике разведки, топографии, профильной инженерии, — добавляют авторы паблика. — Не успели мы посетовать на отсутствие таких занятий в том же ДОСААФ, да и в целом где бы то ни было, ведь баз предостаточно, и вот — в миасском центре военной подготовки «Русь» уже окупают свой актуальный по нынешним временам стартап. Причём нацеленный как на имеющих представление об армии, так и на новичков.