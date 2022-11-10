В Челябинске определились с подрядчиком, который построит ледовый городок

Фото: t.me/chelyabushka

Новогоднему городку на площади Революции в Челябинске быть. Как пишет паблик о событиях в области «Челябушка», мэрия отыграла тендер без неприятностей вроде тех, что окружали закупки иллюминации, которые пришлись на период мобилизации.

Призывы к отказу от празднования хотя и звучали громко, но традиционного народного развлечения в виде горок, лабиринтов и фигур изо льда не коснулись. Победитель многолетний, проверенный — компания «Уральский лёд».

— Даже стоимость контракта в непростых экономических условиях с дефицитом видится вполне приемлемой, не вызывающей желания критиковать — 10 миллионов рублей (случалось, кстати, платить меньше, в ковидный 2020-й было всего 8 миллионов). У соседей в Екатеринбурге, для сравнения, городок вдвое дороже, что, в принципе, простительно, ведь его посвятят грядущему 300-летию, — рассуждают авторы паблика. — У нас же выбор тематики построек не связан с определёнными событиями, это будет гигантский ледяной аквариум. Снег уже лежит, морозы на носу, значит, и погода не сорвёт подготовку к Новому году.