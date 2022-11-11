В Челябинской области 93 человека за день заболели коронавирусом

Заболеваемость еще немного снизилась Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последний день в Челябинской области зарегистрировали 93 новых случая коронавируса — на два меньше, чем накануне. Среди новых заболевших двое школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 11 ноября, от Covid-19 продолжают лечиться 1829 жителей Челябинской области. За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

А за все врем с начала пандемии коронавирус диагностировали у 391 706 южноуральцев.

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