Получат жители новых микрорайонов: в Челябинске рассказали, для кого в первую очередь будут строить детсады

Детсад дополняет площадка для прогулок. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске до завершения 2022 года собираются открыть три новых детских сада. Об этом рассказала мэр города Наталья Котова.

Первый детсад находится в микрорайоне «Академ Rierside».

— Здание возвел застройщик, сейчас мы занимаемся его выкупом, — сообщила Наталья Котова.

Второй садик расположен в Чурилово, а третий в микрорайоне «Манхэттен». Оба здания также собираются выкупить у застройщиков, в мэрии уже подготовили для этого деньги.

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске сейчас продолжают троить еще семь детсадов. В их возведение сразу вложили деньги, поэтому выкупать здания не потребуется.

По словам главы города, в первую очередь дополнительные детские сады будут открывать в новых районах, где жилые дома построили раньше необходимых соцобъектов. Возможность записать ребенка в садик поближе к дому получат жители Чурилово, микрорайона «Парковый-2» и Краснопольской площадки.

Напомним, в «Парковом» в начале года уже открыли новый детсад на 290 мест.

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