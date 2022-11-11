На выезде из Челябинска полностью перекроют дорогу

Переход обещают установить за час Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение на выезде из Челябинска полностью перекроют в ночь с 11 на 12 ноября. Речь идет о участке дороги Челябинск-Харлуши.

Ограничения введут на 5-м километре дороги, возле остановки общественного транспорта «Садовый». Проехать там нельзя будет с 00:00 до 1:00 12 ноября.

Как объяснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта, возле остановки ночью будут монтировать надземный переходный переход. Движение придется временно закрыть ради безопасности рабочих и автомобилистов.

— На месте производства работ регулировка движения будет организована силами ГИБДД, — предупредили в миндортрансе. — Просим водителей заранее спланировать время и маршрут движения.

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