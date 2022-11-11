Жителям Челябинской области рассказали, как не платить за электричество в ноябре по повышенному тарифу

График передачи показаний изменят только в ноябре, в качестве исключения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области в ноябре продлили срок передачи показаний по электроэнергии. Обычно крайний срок, когда можно сообщить о цифрах на счетчике, — 25 число каждого месяца. Но в этот раз данные станут принимать до 30 ноября.

Как пояснили в пресс-службе «Уралэнергосбыта», дедлайн решили отодвинуть из-за внеочередного повышения тарифов. Российское правительство назначило индексацию тарифов на 1 декабря 2022 года, а не на 1 июля 2023 года, как раньше планировали.

Стоимость электричества изменится 1 декабря. Но, передав показания до последнего дня осени, челябинцы смогут оплатить использованную в ноябре электроэнергию по старому тарифу.

Стоит уточнить, что сроки передачи показаний отложили только для электроэнергии. Данные со счетчиков горячей воды будут принимать только до 25 ноября.

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