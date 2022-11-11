Алексей Текслер встретился с новым главным федеральным инспектором по Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер встретился с главным федеральным инспектором по Челябинской области Денисом Чернятьевым.

Денис Чернятьев с 2013 до 2019 года руководил на Южном Урале следственным управлением Следственного комитета, затем покинул регион, а теперь возвращается в новой должности.

— Вы — человек известный для региона, сильный, компетентный руководитель, много лет посвятили работе в Челябинской области, — поприветствовал губернатор нового главного федерального инспектора. — Уверен, что мы вместе сможем все те вопросы и задачи, которые сегодня стоят перед регионом, успешно решать.

Алексей Текслер добавил, что очень важной частью работы сейчас считает вопросы мобилизации и обеспечения военнослужащих необходимыми ресурсами.

Денис Чернятьев признался, что считает возвращение в Челябинскую область большой для себя честью.

— Постараюсь весь опыт применить на то, чтобы максимально облегчить нашу работу и совместными усилиями добиваться дальнейших успехов для развития области с учетом современных вызовов, — пообещал он главе региона.

Добавим, главные федеральные инспекторы в российских регионах обеспечивают контакты местных властей с полномочными представителями президента и контролируют, по поручению последних, исполнение решений федеральных органов власти.

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