Алексей Текслер встретился с новым главным федеральным инспектором по Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области
Губернатор Алексей Текслер встретился с главным федеральным инспектором по Челябинской области Денисом Чернятьевым.
Денис Чернятьев с 2013 до 2019 года руководил на Южном Урале следственным управлением Следственного комитета, затем покинул регион, а теперь возвращается в новой должности.
— Вы — человек известный для региона, сильный, компетентный руководитель, много лет посвятили работе в Челябинской области, — поприветствовал губернатор нового главного федерального инспектора. — Уверен, что мы вместе сможем все те вопросы и задачи, которые сегодня стоят перед регионом, успешно решать.
Алексей Текслер добавил, что очень важной частью работы сейчас считает вопросы мобилизации и обеспечения военнослужащих необходимыми ресурсами.
Денис Чернятьев признался, что считает возвращение в Челябинскую область большой для себя честью.
— Постараюсь весь опыт применить на то, чтобы максимально облегчить нашу работу и совместными усилиями добиваться дальнейших успехов для развития области с учетом современных вызовов, — пообещал он главе региона.
Добавим, главные федеральные инспекторы в российских регионах обеспечивают контакты местных властей с полномочными представителями президента и контролируют, по поручению последних, исполнение решений федеральных органов власти.
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