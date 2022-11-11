Кто-то расписался за сотрудника полиции? В уголовном деле экс-депутата ЗСО нашли «липовые» подписи

Суд более двух лет рассматривает дело Константина Толкачева.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Уголовное дело в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Толкачева разваливается на глазах. Документы проверок, которые легли в основу обвинения, были получены с нарушениями. Это подтверждает экспертиза, назначенная судом.
Ее результаты удивляют. Хотя для Константина Толкачева уже нет ничего неожиданного. Эксперты указали, что подпись сотрудника полиции Дениса Драволина в актах выездной налоговой проверки с очень большой долей вероятности была сделана не им. Для исследования он предоставил три листа с десятками образцов своих подписей, но сходств эксперты не нашли.
Обратите внимание, что экспертиза проводилась в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Челябинской области, то есть в том же ведомстве, где и работает Драволин. Но таковы правила – только такую может учесть суд.
Сам Константин Толкачев еще в начале судебного разбирательства заподозрил странности в подписанных документах. Заказанная им экспертиза дала четкий ответ – «автографы» оставили не сотрудники полиции. Более того, почерк был очень похож на почерк сотрудницы налоговой.
Судебное разбирательство по делу Константина Толкачева идет более двух лет. Шаг за шагом бывший депутат, обвиняемый в махинациях с налогами на своем предприятии, доказывает, что оснований для уголовного дела нет. А вот в материалах нарушений уже предостаточно. Правда, отвечать за них должностные лица не горят желанием и на судебные извещения реагируют редко.
Какова будет реакция суда на эти неоспоримые факты - результаты экспертизы?
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