В Миассе заведующую детсадом осудят за махинации с зарплатами подчиненных

Заведующей детсада грозит до шести лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Миассе перед судом предстанет заведующая детским садом, которая обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения. Общий ущерб от ей действий составил порядка 130 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая потребовала от четырех подчиненных вернуть часть денег с их зарплат. Женщина заявила им, что они якобы получили переплату по ошибке. В итоге подчиненные перечислили начальнице деньги, которыми она воспользовалась по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. Заведующей детсада за мошенничество грозит до шести лет лишения свободы.

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