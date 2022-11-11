В Челябинской области разработали проект по устранению подтоплений в заброшенных шахтах Копейска

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На совещании в правительстве Челябинской области в пятницу, 11 ноября, представили проект водопонижения в ликвидированных шахтах Копейска. Его реализация поможет защитить город от локальных подтоплений грунтовыми водами, которые скапливаются в заброшенных туннелях.

Губернатор Алексей Текслер принял план мероприятий по решению проблемы. Но он подчеркнул, что это значительная финансовая нагрузка. Часть средств придется запрашивать из федерального бюджета.

Глава региона также напомнил, что с 2019 года властями ведется системная работа по снижению последствий закрытия угольных шахт в Копейске. Проводится откачка воды, в результате чего ситуация в целом остается стабильной. Однако для полного решения проблемы необходимо реализовать проект водопонижения на всех шахтах.

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