В Озерске замдиректора ритуальной фирмы осудят за попытку организовать нападение на конкурента

По версии следствия, обвиняемый дал оружие и патроны своему знакомому, чтобы тот прострелил ногу конкуренту Фото: Евгения ГУСЕВА

В Озерске перед судом предстанет заместитель директора ритуальной фирмы, который обвиняется в попытке организовать за деньги нападение на конкурента. Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, мужчину задержали сотрудники ФСБ.

По версии следствия, обвиняемый попросил знакомого за 100 тысяч рублей прострелить ногу конкуренту. Он дал исполнителю ружье и патроны, но тот обратился к силовикам.

Замдиректора ритуальной фирмы задержали. В ходе обыска у него нашли охотничьи карабины и патроны. Мужчину отправили в СИЗО, но потом изменили меру пресечения на домашний арест.

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