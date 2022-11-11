Переселенцам из Херсона начали выдавать сертификаты на приобретение жилья в Челябинской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Переселенцы из Херсона теперь могут получить в Челябинской области сертификаты на приобретение жилья. В настоящий момент проводится прием заявок. Как сообщили в региональном Минстрое, документы уже подал один человек.

Чтобы воспользоваться субсидией, переселенцы должны обратиться в любое из 58 отделений МФЦ на территории Челябинской области. С адресами и временем их работы можно ознакомиться на официальном портале государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Также за разъяснениями по поводу выдачи и использования жилищных сертификатов переселенцы могут обратиться в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области по следующим номерам телефона: +7 (351) 261-60-13, +7 (351) 237-87-98. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 08:30 до 17:30, в пятницу - с 08:30 до 16:15.

Горячая линия для переселенцев из Херсонской области: 8-800-100-74-59

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