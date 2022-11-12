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НовостиОбщество11 ноября 2022 23:35

Челябинские фермеры собрали деньги на генератор и ночные прицелы мобилизованным

О помощи попросили сами призывники
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: Александр Селезнев / ВКонтакте

Фото: Александр Селезнев / ВКонтакте

Фермеры из Кизильского района закончили сбор денег для покупки дизельного генератора и ночных прицелов для мобилизованных. Об этом рассказал глава района Александр Селезнев.

— Недавно мне позвонили наши ребята с Луганска. Попросили прислать дизельгенератор для зарядки раций, а еще ночные прицелы и емкости под питьевую воду. Мы обратились к фермерам и необходимые средства были собраны моментально, — пишет политик во ВКонтакте.

Уже в ближайшее время закупку отправят мобилизованным на фронт. От района в зоне СВО находятся призывники из поселка Кацбах.

Ранее стало известно о том, что за 2022 год Челябинская область организовала каникулы для 1000 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик. Первые заезды прошли летом.

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