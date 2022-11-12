Челябинский депутат Госдумы предложила внести ответственность за ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх

Это часть поправок в законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Депутат Госдумы из Челябинска Яна Лантратова предложила внести административную ответственность за ЛГБТ-пропаганду в видеоиграх. Соответствующие поправки она внесла в законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей.
— Многие разработчики игр начали показывать в своих играх геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Американская ЛГБТ-организация даже учредила премию за лучших ЛГБТ-персонажей компьютерных и видео игр, на которую будут номинированы лучшие игры с особым вниманием к реалиям ЛГБТ-сообщества, — пишет Лантратова.
Так, штрафы за пропагаду таких игр в СМИ и интернете для физлиц сотавит до 200 тысяч, должностных лиц — до 400 тысяч, а юрлиц — до 4 миллионов рублей. Они могут быть больше если пропаганда велась в отношении детей.
Кроме того, Лантратова предоставила список игр, где есть представители меньшинств. Среди них популярные игры в жанре RPG, где игроку необходимо отыгрывать роль персонажа, которого он создает сам.
Ранее Лантратова предложила запретить празднование Хэллоуина в школах, детсадах и колледжах. По мнению депутата, россияне сами против праздника, который не соответствует традиционным ценностям.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru