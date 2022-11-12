В Челябинске из-за ДТП с участием большегрузна частично перекрыло дорогу

Фото: ГИБДД Челябинска

Сегодня утром, 12 ноября, в Челябинске произошло ДТП с участием большегруза. Об этом рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

— 59-летний водитель, будучи трезвым, управляя тягачом Scania с полуприцепом на пересечении Меридиана — 1-ой Пятилетки допустил занос транспортного средства. В результате, водитель не пострадал, — объясняют в ГИБДД.

Сейчас полицейские занимаются ликвидацией последствий — выводят большегруз с дороги, а также регулируют движение, чтобы как можно быстрее восстановить движение. Водителей просят ехать по другим маршрутам.

Кстати, ранее челябинцы пожаловались на плохую уборку снега в центре города. Как пишут читатели КП-Челябинск, проблемы со снегом есть на улицах Красная, Труда и Комсомольском проспекте, а также у ТРК «Родник».

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