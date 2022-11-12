В Копейске из-за аварии ряд домов остался без электричества

Фото: Копейск (В)Теме | Новости / ВКонтакте

В Копейске из-за аварии на подстанции часть жилых домов осталась без электричества. Местные жители пишут в социальных сетях, что перед отключением энергии были видны вспышки.

— С балкона видела, бабахнуло сначала, как взрыв, а потом засверкала какая то вышка как разряд молнии. Что-то в этом районе, рядом с заводом Кирова, у меня как раз окна туда выходят, — пишут очевидцы в группе «Подслушано Копейск» во ВКонтакте.

Как уточнили в МЧС по Челябинской области, сейчас подача электричества во всех домах Копейска восстановлена.

— Электроснабжение в Копейске восстановлено по резервной схеме, проводятся работы на основной линии. Все потребители подключены к электроснабжению, — объяснили в ведомстве.

Ранее на совещании в правительстве Челябинской области представили проект водопонижения в ликвидированных шахтах Копейска. Его реализация поможет защитить город от локальных подтоплений грунтовыми водами, которые скапливаются в заброшенных туннелях.

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